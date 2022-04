Ma nuit chez Maud – Les mardis de la cinémathèque Marseille 1er Arrondissement, 28 juin 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Ma nuit chez Maud – Les mardis de la cinémathèque Espace Cézanne (CRDP) 31, boulevard d’Athènes Marseille 1er Arrondissement

2022-06-28 19:00:00 – 2022-06-28 Espace Cézanne (CRDP) 31, boulevard d’Athènes

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

4 6 Dans la ville natale de Blaise Pascal, variations sur le discours amoureux…avec Dieu, le mariage, la chasteté ou le désir et la tentation ! Superbe trio d‘acteurs.



Film de Eric Rohmer [Fr, It, All, 1979, 98 min]

Avec Jean-Louis Trintignant, Françoise Fabian, Marie-Christine Barrault

Rendez-vous les mardis de la cinémathèque.

http://www.cinemathequedemarseille.fr/

Espace Cézanne (CRDP) 31, boulevard d’Athènes Marseille 1er Arrondissement

