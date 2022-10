Ma Mouthe festival Mouthe, 24 septembre 2022, Mouthe.

Ma Mouthe festival

Rue Cart Broumet Salle Polyvalente Mouthe Doubs Salle Polyvalente Rue Cart Broumet

2022-09-24 18:30:00 – 2022-10-16 02:00:00

Salle Polyvalente Rue Cart Broumet

Mouthe

Doubs

5 5 EUR De 18h30 à 2h du matin, 3ème édition du Festival Indoor de rock tendance Metal « MA MOUTHE » organisé par l’association SOURCE PRODUCTIONS.

Après avoir dormi pendant des millénaires sous les glaces silencieuses, le terrible Ma Mouthe surgit du fond des âges pour faire résonner les montagnes du Haut-Doubs ! The Rumpled➡️ The Iron Brackmart ➡️ Vertigo ➡️ Templitt ➡️ The Dirty Ones

Buvette et restauration sur place

Tarifs :

– Prévente 13€ (seulement sur billet web)

– 18 € sur place

– 5 € pour les mineurs de 16 ans et plus (sur place uniquement et sur présentation d’une pièce d’identité pouvant prouver son âge)

– Gratuit pour les moins de 16 ans (qui devront être accompagnés obligatoirement d’un adulte).

https://www.billetweb.fr/mamouthe-festival-2022

Salle Polyvalente Rue Cart Broumet Mouthe

dernière mise à jour : 2022-10-10 par