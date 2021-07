Erquy Cinéma d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Ma mère est un gorille (et alors?) Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Cinéma d’Erquy, le mercredi 28 juillet à 17:30

Durée1h 12min Réalisateur : Linda Hambäck **Synopsis** : Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c’est de trouver une famille adoptive… elle accepterait n’importe quel parent qui puisse lui donner de l’amour. La surprise est de taille lorsqu’une femelle gorille se présente un jour à l’orphelinat pour être sa nouvelle maman ! film d’animation pour jeune public Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

2021-07-28T17:30:00 2021-07-28T18:40:00

