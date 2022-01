MA MERE EST UN GORILLE Cinéma Le Dunois Beaugency, 13 février 2022, Beaugency.

MA MERE EST UN GORILLE

Cinéma Le Dunois Beaugency, le dimanche 13 février à 10:30

Joanna vit aux Mimosas, un orphelinat dont la directrice est sévère et obsédée par la propreté. Comme tous ses camarades, la fillette n’a qu’un rêve : être adoptée par une jolie maman coiffée en chignon et un gentil papa aux souliers vernis. Or, un jour, déboule une vieille voiture déglinguée, d’où surgissent deux jambes poilues à moitié couvertes par un jean miteux, puis un torse velu, et enfin une grosse tête noire en forme de poire avec un sourire idiot. C’est une gorille ! La directrice ne laissera jamais cette espèce de guenon crasseuse adopter un enfant, Joanna en est sûre. Et pourtant, horreur ! C’est elle que la gorille choisit… La cohabitation entre l’homme et le singe s’annonce compliquée…

4€ pour les enfants 5,50€ pour les accompagnants

Durée : 1h12 De Linda Hamback Suède – 2019 Adapté de l’ouvrage éponyme paru chez Bayard Jeunesse

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency Loiret



