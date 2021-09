“Ma Maison fait clic clac” par Barbara GLET et Louis GALLIOT Arc-en-Barrois (52210), 17 novembre 2021, Arles.

“Ma Maison fait clic clac” par Barbara GLET et Louis GALLIOT

Arc-en-Barrois (52210), le mercredi 17 novembre à 15:30

_Conteuse en mouvement, Barbara Glet s’exprime par le corps à travers une parole rythmique et mélodique. Elle rend ainsi l’histoire organique, véritable matière vivante. Spécialiste du jeune et très jeune public, d’expressions corporelles en mots choisis, la conteuse sait gagner l’attention des plus petits comme personne._ _Distinction 2012 : Prix du public / festival Contes en Iles au Québec_ _​Formé au conservatoire de Cergy Pontoise, Louis Galliot obtient un prix de solfège et de danse contemporaine. Également diplômé du conservatoire national de musique et de danse de Paris (CNSMDP) en qualité de musicien-ingénieur du son en 2005, il réalise plusieurs disques puis rejoint le groupe « Courir Les Rues » comme sonorisateur puis comme contrebassiste._ Nous avons découvert le duo en janvier 2020 à Chiny (Belgique) et avons beaucoup aimé l’énergie, la poésie et la complémentarité de Barbara Glet et Louis Galliot. “Ma maison fait clic clac” ————————– “Ma maison fait clic clac, frout-frout et pataclac Oh la drôle de baraque, ma maison fait clic clac » Les bruits de la maison font des chansons, des comptines. Ils nous racontent des histoires. Embarquez pour une grande aventure du quotidien dans laquelle la musique, la gestuelle et le récit s’unissent pour faire voyager les petites oreilles et les adultes qui les accompagnent. Une belle complicité entre la conteuse et le musicien qui tous deux revisitent avec légèreté, humour et ingéniosité rituels et repères pour le plus grand bonheur des petits…et des grands.

Gratuit / Réservation auprès du Foyer Rural d’Arc-en-Barrois

Spectacle Jeune Public de 6 mois à 4 ans

Arc-en-Barrois (52210) Préau de l’Ecole Arles Trinquetaille Bouches-du-Rhône



2021-11-17T15:30:00 2021-11-17T16:30:00