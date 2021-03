Issy-les-Moulineaux Médiathèque des Chartreux Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Ma maison fait clic-clac Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Les bruits de la maison font des chansons, des comptines. Ils nous racontent des histoires. Suivons-les ! Une aventure musicale, gestuelle et contée pour petites oreilles.

Avec : Barbara Glet, conteuse, et Louis Galliot. Pour les enfants de 6 mois à 4 ans. **En raison de la crise sanitaire, cet évènement est réalisé à distance et sur internet. Vérifiez que votre navigateur internet est à jour.** Disponible du 3 avril au 2 juillet 2021. [Lien](https://youtu.be/WRWmGUnZiKQ). Spectacle à visionner en replay. Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

