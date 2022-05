“Ma maison est ma tête” Collectif V.A.Ï Moëlan-sur-Mer, 28 mai 2022, Moëlan-sur-Mer.

“Ma maison est ma tête” Collectif V.A.Ï Rue Pont Ar Laer Médiathèque de l’Ellipse Moëlan-sur-Mer

2022-05-28 – 2022-05-28 Rue Pont Ar Laer Médiathèque de l’Ellipse

Moëlan-sur-Mer Finistère Moëlan-sur-Mer

Direction le Brésil pour une installation chantée. Mariana Caetano et Marcelo Costa invitent petits et grands à l’exploration musicale et sonore d’une favela faite de collages et des constructions en papier, en carton et autres matériaux de récupération.

Spectacle déambulatoire familial, tout public.

Sur inscription au 02.98.39.75.39

mediatheque@moelan-sur-mer.fr +33 2 98 39 75 39

Rue Pont Ar Laer Médiathèque de l’Ellipse Moëlan-sur-Mer

