Pour mieux connaitre une ville, il faut flâner dans ses rues à la découverte de ses habitations, bien souvent les meilleurs témoins de son évolution architecturale. Il y tant à apprendre sur une maison en observant son emplacement, son agencement, la décoration de sa façade… Et si parfois les bâtisses sont le fruit d'initiatives ponctuelles, elles peuvent aussi s'inscrire dans la transformation et le développement de tout un quartier ou dans l'oeuvre d'un célèbre architecte comme René Emile Levavasseur, connu entre autres pour la construction de la gare Transatlantique. Commençant à l'ancien presbytère de l'église Notre-Dame du Voeux, l'itinéraire court jusqu'au jardin Montebello, construit à la demande de la Société d'horticulture de Cherbourg pour tester plants et greffes.

