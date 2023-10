Ma maison en porcelaine à Lafayette Anticipations Lafayette Anticipations Paris, 29 octobre 2023, Paris.

Du dimanche 29 octobre 2023 au dimanche 07 janvier 2024 :

dimanche

de 11h00 à 12h00

.Public enfants adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 5 ans. gratuit

Parents et enfants doivent être munis chacun d’un billet.

En famille, parcourez le monde et la peinture enchantée de l’artiste Issy Wood !

Vous découvrirez une curieuse maison qui cache bien des secrets : à l’intérieur, de charmants animaux côtoient de vieux objets en porcelaine, aussi fragiles que magiques.

Un·e médiateur·ice vous fait découvrir quelques toiles, à travers une balade artistique ponctuée de mini jeux.

Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre 75004 Paris

Contact : https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/ma-maison-en-porcelaine-parcours-35-ans +33142749559 contact@lafayetteanticipations.com https://www.facebook.com/lafayetteanticipations/ https://billetterie.lafayetteanticipations.com/ma-maison-en-porcelaine-parcours-3-5-ans-visite-css5-lafayetteanticipationsweb-pg51-ei956487.html

Issy Wood 2023, courtesy de l’artiste ; Carlos/Ishikawa, Londres ; et Michael Werner, New York. Photo : Damian Griffiths Issy Wood,My first mortgage, 2022