du mercredi 10 mars au samedi 13 mars à Quai des arts – Médiathèque – Espace jeunesse

Comment imaginez-vous l’habitat de votre personnage de conte préféré ? Choisissez le conte qui vous inspire et créez la maison des personnages du conte et la clé qui correspond. Ateliers en 2 séances <strong> Séance 1 : samedi 6 mars</strong>

Atelier de gravure de 10h30 à 12h :

En utilisant la technique de la gravure comme Julia Chausson, imaginez le motif qui pourra décorer les murs de votre maison.

• choix du conte

• création du motif

• impression du motif sur les cartons qui serviront de murs Atelier de modélisation et impression 3D de 14h à 16h :

Création des clefs des maisons fabriquées le matin <strong>Séance 2 : samedi 13 mars</strong>

Atelier de construction de la maison de 14h à 16h

Mise en forme de la maison imaginée

• assemblage des panneaux en carton qui forment les murs et le toit

Tout public à partir de 10 ans Comment imaginez-vous l'habitat de votre personnage de conte préféré ? Choisissez le conte qui vous inspire et créez la maison des personnages du conte et la clé qui correspond.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Autres Lieu Quai des arts - Médiathèque - Espace jeunesse Adresse Quai des arts - Médiathèque - Espace jeunesse, Cugnaux