Ma maison de rêve | Atelier maquette Caen, 27 avril 2022, Caen.

Ma maison de rêve | Atelier maquette

2022-04-27 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-27 16:00:00 16:00:00 Presqu’île de Caen, 10 quai François Mitterrand Le Pavillon

Caen Calvados

À quoi ressemble ta maison de rêve ?

Viens jouer les apprentis architectes et réaliser la maquette d’une habitation fantastique.

Au Pavillon, tu trouveras plein de livres pour t’inspirer et les matériaux pour construire selon tes envies.

Informations pratiquesÀ partir de 8 ans..Inscription sur Hello Asso.Renseignements : inscription@lepavillon-caen.com ou 02.31.83.79.29

contact@lepavillon-caen.com +33 6 23 18 37 92 https://www.lepavillon-caen.com/

