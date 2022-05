“Ma Louve”, récital et digressions pour une chanteuse et un musicien Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Tournus

“Ma Louve”, récital et digressions pour une chanteuse et un musicien Tournus, 11 juin 2022, Tournus. “Ma Louve”, récital et digressions pour une chanteuse et un musicien Hôtel-Dieu 21 Rue de l’Hôpital Tournus

2022-06-11 – 2022-06-11 Hôtel-Dieu 21 Rue de l’Hôpital

Tournus Saône-et-Loire Un récital.

Jean-Cluc et Rebecca.

Leur répertoire chante l’amour.

Puis, la chanteuse commence à entrecouper la représentation de ses pensées et réflexions. Elle brise la barrière de l’inaccessible, nous livre la Rebecca sans paillettes ni mascara. Une femme amoureuse, au langage désarmant, drôle et singulier qui déteste l’avarice sentimentale. Jean-Cluc, son homme, sa muse, son musicien, est omniprésent dans son œuvre comme dans ses digressions. Ils nous invitent doucement à nous laisser surprendre, à perdre nos repères et vivre intensément. +33 3 85 27 03 36 Un récital.

Jean-Cluc et Rebecca.

Leur répertoire chante l’amour.

Puis, la chanteuse commence à entrecouper la représentation de ses pensées et réflexions. Elle brise la barrière de l’inaccessible, nous livre la Rebecca sans paillettes ni mascara. Une femme amoureuse, au langage désarmant, drôle et singulier qui déteste l’avarice sentimentale. Jean-Cluc, son homme, sa muse, son musicien, est omniprésent dans son œuvre comme dans ses digressions. Ils nous invitent doucement à nous laisser surprendre, à perdre nos repères et vivre intensément. Hôtel-Dieu 21 Rue de l’Hôpital Tournus

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, Tournus Autres Lieu Tournus Adresse Hôtel-Dieu 21 Rue de l'Hôpital Ville Tournus lieuville Hôtel-Dieu 21 Rue de l'Hôpital Tournus Departement Saône-et-Loire

Tournus Tournus Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournus/

“Ma Louve”, récital et digressions pour une chanteuse et un musicien Tournus 2022-06-11 was last modified: by “Ma Louve”, récital et digressions pour une chanteuse et un musicien Tournus Tournus 11 juin 2022 Saône-et-Loire Tournus

Tournus Saône-et-Loire