Le Théâtre du Blanc-Mesnil en partenariat avec le lycée Jean Moulin vont rendre hommage à toutes les personnes qui ont subi la discrimination raciale et antisémite grâce à l’écriture et à la lecture à voix haute. Les élèves se seront appropriés des lettres, des discours, des témoignages, des livres… de Jean Moulin,Simone Veil, Martin Luther King, Ruby Bridges, Anne Franck afin d’en faire une lecture et une lettre de réponse. Par cette action, et après avoir analysé l’impact de l’Holocauste, de la ségrégation, des violations des droits humains, de crimes de guerre commis au niveau international et d’autres situations de discrimination. les élèves seront sensibiliser au devoir de mémoire afin que les jeunes générations transmettent à leur tour les récits des témoins et faire en sorte que leurs messages survivent à leur auteur. **_“Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier._** ” _MARTIN LUTHER KHING_

ÉCRIRE POUR NE JAMAIS OUBLIER: Lettre à Jean Moulin, Simone Veil, Martin Luther King, Ruby Bridges, Anne Franck…

LE THEATRE DU BLANC-MESNIL 1/5 PLACE DE LA LIBERATION 93150 LE BLANC-MESNIL Le Blanc-Mesnil



2021-03-26T09:00:00 2021-03-26T13:00:00;2021-03-26T14:00:00 2021-03-26T17:00:00