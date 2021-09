Bouguenais Centre Marcet Loire-Atlantique, Nantes Ma langue maternelle va mourir… Yannick Jaulin – Saison Nouveau Pavillon Centre Marcet Bouguenais Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 4 € à 19 € / Gratuit pour les moins de 10 ansRéservations : 07 69 95 22 83 ou sur lenouveaupavillon.com “Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour”.Son spectacle, nominé aux Molières 2020, part d’un constat : la langue que l’on parle n’est pas un simple outil. Elle façonne notre pensée, compose une part de notre personnalité, influence le regard que porte notre entourage à notre égard. Avec “Ma langue maternelle va mourir”, Yannick Jaulin affirme un propos politique, sans se départir de sa poésie et de son humour. Il s’intéresse à ces langues dites “minoritaires”, “régionales”, portant dans leurs histoires respectives des expériences de domination, incarnant les enjeux de pouvoir qui se tissent autour des mots que l’on emploie. À ses côtés, le Béarnais Alain Larribet construit une musique subtile, chante, entoure la narration d’un écrin bienveillant.Yannick Jaulin : récitAlain Larribet : accompagnement musical Centre Marcet adresse1} Bouguenais 44340 Accueil

