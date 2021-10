Le Pradal Le Pradal Hérault, Le Pradal MA LANGUE MATERNELLE VA MOURIR ET J’AI DU MAL À VOUS PARLER D’AMOUR Le Pradal Le Pradal Catégories d’évènement: Hérault

YANNICK JAULIN THÉÂTRE / SEUL EN SCÈNE au PRADAL – À 21H UNE ODE ÉMOUVANTE ET JOYEUSE AUX LANGUES RÉGIONALES Yannick Jaulin aime les mots, ce n’est pas nouveau. La langue est son outil de travail et voilà qu’il parle de son outil. Il met des mots sur les siens, le français qu’il adore, sa langue de tête et le patois, sa langue émotionnelle et maternelle. Flirtant avec la conférence, l’acteur a aussi des tonalités de chroniqueur du monde moderne s’amusant des clins d’oeil de l’actualité, avant de redevenir le « plouc », n’ayant pas son égal pour peindre un chemin de campagne ou lancer un pas de danse. Bien sûr, dans sa grande marmite il met aussi ses légumes fétiches, comme ces personnages et ces histoires ancrés dans sa terre natale serpentant des Deux-Sèvres à la Vendée. Ode mélancolique à une langue méprisée, menacée de mort, mais dont Yannick Jaulin chérit le génie, l’inventivité et la plasticité, le spectacle est aussi plein d’humour et, surtout, résonne avec l’histoire de toutes ces langues en danger face aux langues dominantes. Cette dimension universelle est renforcée par la musique et les chants d’Alain Larribet qui semblent être la complainte intemporelle de toutes les langues oubliées ou en danger. SPECTACLE NOMMÉ AUX MOLIÈRES 2020 DANS LA CATÉGORIE MEILLEUR « SEUL EN SCÈNE ». Yannick Jaulin aime les mots, ce n’est pas nouveau. La langue est son outil de travail et voilà qu’il parle de son outil. Il met des mots sur les siens, le français qu’il adore, sa langue de tête et le patois, sa langue émotionnelle et maternelle MA LANGUE MATERNELLE VA MOURIR ET J’AI DU MAL À VOUS PARLER D’AMOUR

