Vilnius Institut français de Lituanie Vilniaus miesto savivaldybė, Vilnius “Ma langue française : du ballet vers Mars” Institut français de Lituanie Vilnius Catégories d’évènement: Vilniaus miesto savivaldybė

Vilnius

“Ma langue française : du ballet vers Mars” Institut français de Lituanie, 16 mars 2021-16 mars 2021, Vilnius. “Ma langue française : du ballet vers Mars”

Institut français de Lituanie, le mardi 16 mars à 18:00

Cette année, le programme du mois de la Francophonie nous invite à parler des femmes. Nous vous proposons une rencontre inspirante avec la jeune scientifique lituanienne et francophone Simona Liukaitytė-Suszczinska qui a participé activement au projet « Perseverance » de la Nasa. La physicienne a travaillé sur la caméra SuperCam embarqué sur le rover « Perseverance » ! Quel a été son parcours depuis la classe de ballet à l’école des arts M. K. Čiurlionis à sa thèse de doctorat en France? Quelles sont les particularités du travail dans les laboratoires scientifiques français ? Quelle est son expérience à l’Agence spatiale française? Quels défis a-t-elle rencontrés en travaillant pour le projet « Perseverance » ? Et quelle est l’importance de la langue française dans cette histoire ? Ce webinaire est galement retransmis sur Facebook : [https://www.facebook.com/prancuzuinstitutas/videos/165482102056707/](https://www.facebook.com/prancuzuinstitutas/videos/165482102056707/) Rencontre avec la physicienne Lituanienne Simona Liukaitytė – Suszczinska Institut français de Lituanie Didžioji g. 1, VILNIUS Vilnius Senamiestis Vilniaus miesto savivaldybė

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-16T18:00:00 2021-03-16T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Vilniaus miesto savivaldybė, Vilnius Autres Lieu Institut français de Lituanie Adresse Didžioji g. 1, VILNIUS Ville Vilnius