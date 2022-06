Ma journée Dualités, pour les enfants Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Ma journée Dualités, pour les enfants Montbéliard, 8 juillet 2022, Montbéliard. Ma journée Dualités, pour les enfants

2022-07-08 – 2022-07-08 Montbéliard

Doubs En piste pour Duel-Quizz, un jeu de parcours pour explorer l’exposition Dualités : retrouver l’intrus, mimer une sculpture ou fredonner

un air inspiré d’un tableau… La journée se poursuit en atelier, pour créer, façon vitrail, une drôle de créature ailée, comme échappée du musée. > 6€

> Pour les 7-12 ans

> Place limitées. Réservation au 03 81 99 22 57

