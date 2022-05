Ma journée du patrimoine sa race – Amaury de Gonzague Royale Factory Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Royale Factory, le jeudi 30 juin à 20:30

Nous dirons d’Amaury de Gonzague qu’il est un personnage haut en couleur, qu’il n’y en a pas deux comme lui. Son univers se situe entre la haute noblesse française et sa verve délicate. Aussi, sa bonne éducation se voit régulièrement bousculée par une époque qu’il ne comprend pas vraiment. Toutefois, c’est avec une grande drôlerie et une belle tendresse qu’il nous fait partager ce monde qui l’entoure. Pour l’heure, nous le suivons au camping municipal où il a déposé sa couronne royale pour nous conter ses quelques péripéties.

22 euros tarif normal, 18 euros tarif réduit (demandeur emploi, retraité + 65 ans, étudiant – 25 ans, abonné)

2022-06-30T20:30:00 2022-06-30T22:00:00

