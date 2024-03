MA GRAND-MERE EST UNE AVENTURIERE Forceville en Amiénois Forceville, mercredi 5 juin 2024.

MA GRAND-MERE EST UNE AVENTURIERE Marionnettes et musique Mercredi 5 juin, 17h30 Forceville en Amiénois 5€ / 3€ / 10€

On croit tous et toutes connaître sa grand-mère, Puis, un jour, à cause d’une roue voilée, on descend dans la cave et… dans un bric-à-brac de bandes magnétiques, caisses et carnets, on découvre qu’elle fut bien d’autres femmes.

Et si nos grands-mères en chaises roulantes n’étaient pas les femmes sages que l’on imagine ? Et si les petites filles curieuses poursuivaient l’aventure ?

Entre spectacle de marionnette, concert multi-instrumental et pop-up géant, ce spectacle présente des fantaisies visuelles, sonores et historiques, surtout les plus farfelues.

Direction de projet et Scénographie : Isabelle Kennes

Marionnettes et jeu : Philippe Evens et Bernard Gahide

Musiques et jeu : Delphine Havaux

Regard mise en scène : Jean-Michel Distexhe Oreille extérieure: Clément Thiry

Forceville en Amiénois rue de l'église, Forceville Forceville 80560 Somme Hauts-de-France

