Ma génération dit m… à la tienne [ cabaret polémique ] Théâtre Ouvert Paris

Le dimanche 05 novembre 2023

de 18h30 à 20h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit Réservation sur notre billetterie, par téléphone au 01 42 55 55 50 ou par courriel : resa@theatreouvert.com Faut-il encore embrasser les grands-mères, tuer les pères, rester de son temps et marteler que la jeunesse a tort ? Ce cabaret clôture la 8ème édition de notre festival du Jamais Lu-Paris La sagesse de l’âge est-elle parfois utile à celle et ceux d’après ? Faut-il obligatoirement se comporter en héritier quand on nous confie un legs ? Quels fantômes généalogiques nous tourmentent d’une descendance à une autre ? À qui la faute si nous en sommes là ? Scrutons-nous un instant dans nos secousses générationnelles. Car il suffit parfois d’une branche ajoutée à l’arbre pour que toute la forêt se redessine. Lors de ce cabaret transatlantique, nous examinerons ce qui constitue, mue, disloque ou réunit les différentes échelles du temps adulte, dans les mots de leurs dignes représentant·es. Il s’agira d’identifier où se tisse le commun à travers des portraits subjectifs, des procès de bonne foi, des utopies naissantes ou lasses, des envies ou pas d’un ensemble, d’un mieux partagé. Chaque génération avancera ses arguments en paroles binômes proférées par des Québécois·es et des Français·es, histoire de percevoir si les embarras sont les mêmes, que les racines poussent sur le vieux ou le nouveau continent. Théâtre Ouvert 159 avenue Gambetta 75020 Paris Contact : http://www.theatre-ouvert.com/programmation/ +33142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1 https://www.facebook.com/theatreouvert1 https://theatre-ouvert.mapado.com/event/275935-8e-festival-du-jamais-lu-paris-ma-generation-dit-m-a-la-tienne-cabaret-polemique

Théâtre Ouvert
159 avenue Gambetta 75020 Paris

