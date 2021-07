La Rochelle Port des Minimes 17042 LA ROCHELLE Cedex 1 Charente-Maritime, La Rochelle Ma formation, mon emploi en Nouvelle-Aquitaine Port des Minimes 17042 LA ROCHELLE Cedex 1 La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

**Grand Pavois** Avec 100 000 visiteurs attendus en 6 jours, 800 marques internationales, 750 bateaux exposés dont 300 à flot, le Grand Pavois La Rochelle est dans le Top 5 des salons nautiques. Essais en mer, avant-premières mondiales, rencontres avec les professionnels… Le salon propose chaque année plusieurs espaces thématiques sur plus de 100 000 mètres carrés d’exposition. Parmi eux, trois espaces pour élargir vos horizons marins. – L’espace « Patrimoine et tradition » est l’occasion d’y présenter des bateaux du patrimoine de la Nouvelle-Aquitaine dont certains sont classés au titre des Monuments Historiques. – Depuis les années 2000, le Grand Pavois La Rochelle présente l’ensemble des sports nautiques : voiles légère, kayaks, sports de glisse, windsurf, kitesurf, wakeboard, stand up paddle… au sein de son espace « La Plage ». – L’espace « Pêche & Grand Pavois » est un concept unique dans le monde des salons nautiques. **La Région Nouvelle-Aquitaine sera présente pour vous présenter :** – l’offre de formation régionale disponible dès septembre sur CMaforamtion-na.fr – Talents d’ici : pour déposer son CV et trouver des offres d’emploi – Le guide des aides pour se former dans les meilleures conditions Retrouvez la Région Nouvelle-Aquitaine sur l’évènement GRAND PAVOIS et trouvez l’information que vous cherchez sur les formations des métiers du nautisme Port des Minimes 17042 LA ROCHELLE Cedex 1 Port des Minimes 17042 LA ROCHELLE Cedex 1 La Rochelle Les Minimes Charente-Maritime

