**French Fab Tour** Changer l’image de l’industrie, stimuler l’emploi et la formation. A chaque étape en France, c’est un village entier dédié au Coq Bleu qui sera construit. Dix containers poseront ainsi leurs valises dans les treize villes d’accueil de la tournée. Les animations s’y succèderont (simulateurs, visites d’usines en 3D…) en même temps que les nouvelles technologies, étendards de l’Industrie du Futur et de la capacité d’innovation des entreprises de La French Fab. Les acteurs de l’industrie seront également appelés à prendre leurs quartiers dans le village, pour présenter leurs entreprises, parler des métiers et opportunités du secteur auprès des jeunes, et valoriser le Coq Bleu sur leur territoire. Différentes conférences et masterclass à destination des publics scolaires seront également organisées dans chaque région, pour mettre en avant les savoir-faire des industriels, casser les idées reçues et donner envie aux jeunes de rejoindre l’aventure French Fab. Enfin, en lien étroit avec Pôle Emploi, divers job-dating seront organisés. **Sur 1 journée à Niort,** les scolaires de la 4ème au BAC, les étudiants, les chefs d’entreprise industriels auront l’occasion de mettre en avant le futur prospère de l’industrie française et l’attractivité des métiers qui la composent. **La Région Nouvelle-Aquitaine sera présente pour vous présenter :** – l’offre de formation régionale disponible dès septembre sur CMaforamtion-na.fr – Talents d’ici : pour déposer son CV et trouver des offres d’emploi – Le guide des aides pour se former dans les meilleures conditions

Retrouvez la Région Nouvelle-Aquitaine sur l’évènement de la FRENCH FAB TOUR et trouvez l’information que vous cherchez sur les formations de l’industrie

