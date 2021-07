Pau Parc des Expositions 7,boulevard Champetier de Ribes 64000 PAU Pau, Pyrénées-Atlantiques Ma formation, mon emploi en Nouvelle-Aquitaine Parc des Expositions 7,boulevard Champetier de Ribes 64000 PAU Pau Catégories d’évènement: Pau

**La Foire de Pau c’est l’incontournable événement de la rentrée** En 2021, la 73° édition se déroulera du 18 au 26 septembre avec la création d’un véritable festival de plus de 20 concerts : LE PAU MUSIC LIVE. Mais la Foire de Pau c’est également 9 jours de bonnes affaires, de convivialité, de cadeaux et de découvertes avec du 18 au 21 septembre un Salon des 2 roues. A noter, puis du 23 au 26 septembre les AGRIDAY’S où les métiers d’aujourd’hui et de demain dans le secteur agricole seront à l’honneur. **La Région Nouvelle-Aquitaine sera présente pour vous présenter :** – l’offre de formation régionale disponible dès septembre sur CMaforamtion-na.fr – Talents d’ici : pour déposer son CV et trouver des offres d’emploi – Le guide des aides pour se former dans les meilleures conditions Retrouvez la Région Nouvelle-Aquitaine sur l’évènement de la FOIRE DE PAU et trouvez l’information que vous cherchez sur les formations agricoles Parc des Expositions 7,boulevard Champetier de Ribes 64000 PAU Parc des Expositions 7, boulevard Champetier de Ribes 64000 PAU Pau Centre Ville Pyrénées-Atlantiques

