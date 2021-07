Ma formation, mon emploi en Nouvelle-Aquitaine galerie des hospices Limoges (87), 17 septembre 2021, Limoges.

Ma formation, mon emploi en Nouvelle-Aquitaine

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à galerie des hospices Limoges (87)

**9e édition de sa biennale Toques & Porcelaine :** au programme de savoureuses rencontres entre produits d’excellence et arts de la table, gastronomie et design, le long d’une méridienne du goût parcourant son centre historique. Cette nouvelle édition accueillera le chef triplement étoilé Michel Troisgros*** comme invité d’honneur. **La Région Nouvelle-Aquitaine sera présente pour vous présenter :** – l’offre de formation régionale disponible dès septembre sur CMaforamtion-na.fr – Talents d’ici : pour déposer son CV et trouver des offres d’emploi – Le guide des aides pour se former dans les meilleures conditions

Retrouvez la Région Nouvelle-Aquitaine sur l’évènement TOQUES ET PORCELAINE et trouvez l’information que vous cherchez sur les formations de l’hôtellerie, la restauration et les métiers d’art

galerie des hospices Limoges (87) 6, rue Louis Longequeue, 87000 Limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T07:00:00 2021-09-17T19:15:00;2021-09-18T07:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T08:30:00 2021-09-19T16:30:00