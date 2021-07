Ma formation, mon emploi en Nouvelle-Aquitaine Aérodrome de Mimizan 40200 MIMIZAN, 22 septembre 2021, Mimizan.

du mercredi 22 septembre au vendredi 24 septembre à Aérodrome de Mimizan 40200 MIMIZAN

**FOREXPO 2021, le salon forestier du Sud Europe,** au cœur du plus grand massif de forêt cultivée, aux portes des Pyrénées et de la Péninsule Ibérique. – Des expositions, des démonstrations, des ateliers, pour une vision générale de l’offre de la filière forêt/bois – « De la Graine à la Grume » la vie d’un peuplement en 3 jours à FOREXPO Tous les 4 ans, 400 exposants européens, plus de 500 marques internationales présentent les dernières innovations allant de la sylviculture à l’exploitation forestière sur un site de 70 hectares. Vitrine de la forêt cultivée, toutes les techniques et savoir-faire, de la préparation du sol au chargement des grumes sur camion en passant par la coupe de l’arbre, sont mis en avant à FOREXPO. **La Région Nouvelle-Aquitaine sera présente pour vous présenter :** – l’offre de formation régionale disponible dès septembre sur CMaforamtion-na.fr – Talents d’ici : pour déposer son CV et trouver des offres d’emploi – Le guide des aides pour se former dans les meilleures conditions

Sur place : 15 € – En ligne : 10 € – Gratuit jusqu’à 12 ans

Aérodrome de Mimizan 40200 MIMIZAN Mimizan Landes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-22T09:00:00 2021-09-22T18:00:00;2021-09-23T09:00:00 2021-09-23T18:00:00;2021-09-24T09:00:00 2021-09-24T18:00:00