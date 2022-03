Ma femme est parfaite Saint-Maurice-de-Lignon Saint-Maurice-de-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

2022-04-23 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-23 Salle Latour Maubourg 47 rue Nationale

Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire EUR Le Gacs vous invite au théâtre avec la troupe “lever de rideau” de Villars. Elle vous présentera une nouvelle comédie “ma femme est parfaite ” de Jean Barbier. jeanine.zmyslony@orange.fr Salle Latour Maubourg 47 rue Nationale Saint-Maurice-de-Lignon

