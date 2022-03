Ma Demoizelle Surprises installe son cabaret Ney Ney Catégories d’évènement: Jura

Ney

Ma Demoizelle Surprises installe son cabaret Ney, 3 avril 2022, Ney. Ma Demoizelle Surprises installe son cabaret Ney

2022-04-03 13:30:00 – 2022-04-03

Ney Jura Ney Les plaisirs de Surprises.

Ouverture des portes à 12h.

Réservation conseillée sur le site www.lesplaisirsdesurprises.fr ou sur place chez “MK Informatique” 94 avenue de la République à Champagnole. http://lesplaisirsdesurprises.fr/ Les plaisirs de Surprises.

Ouverture des portes à 12h.

Réservation conseillée sur le site www.lesplaisirsdesurprises.fr ou sur place chez “MK Informatique” 94 avenue de la République à Champagnole. Ney

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Ney Autres Lieu Ney Adresse Ville Ney lieuville Ney Departement Jura

Ney Ney Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ney/

Ma Demoizelle Surprises installe son cabaret Ney 2022-04-03 was last modified: by Ma Demoizelle Surprises installe son cabaret Ney Ney 3 avril 2022 Jura Ney

Ney Jura