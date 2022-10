Ma déco d’Halloween Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Sane-et-Loire

Ma déco d'Halloween
29 octobre 2022

29 Boulevard Général Leclerc Maison des Ateliers Mâcon

2022-10-29 – 2022-10-29

Maison des Ateliers 29 Boulevard Général Leclerc

Mâcon

Sane-et-Loire Un incroyable moment pour les enfants autour de la création de décorations d’Halloween en fleurs et feuilles séchées ! S’inspirer des couleurs automnales de la nature, pour créer leur décoration d’Halloween. Avec des feuilles, fleurs, graines… Ils réaliseront des animaux, créatures imaginaires et fantastiques. Ils pourront ainsi décorer leur chambre ou leur maison avec leur propre création. Atelier accessible :

– aux enfants seuls à partir de 8 ans

– aux enfants accompagnés à partir de 4 ans

Atelier offert pour l’accompagnateur DÉROULÉ DE L’ATELIER

Explications et présentations des matériaux à disposition, pistes de créations

Peinture sur les différents supports (feuilles, fleurs, graines…)

Réalisation de différentes décorations Animation à partager en famille. charlotte@maisondesateliers.com +33 3 85 36 74 45

