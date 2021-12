Clermont-Ferrand Médiathèque Jack-Ralite Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Ma déclaration d’amour à… Médiathèque Jack-Ralite Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Ma déclaration d’amour à… Médiathèque Jack-Ralite, 22 janvier 2022, Clermont-Ferrand. Ma déclaration d’amour à…

Médiathèque Jack-Ralite, le samedi 22 janvier 2022 à 10:30 Toutes les 15 min.

Faites votre déclaration d’amour, 5 minutes au micro, pour être entendu dans toute la médiathèque. Votre déclaration, écrite par vous ou choisie parmi les œuvres mises à votre disposition. Médiathèque Jack-Ralite Rue du Solayer 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T10:30:00 2022-01-22T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Médiathèque Jack-Ralite Adresse Rue du Solayer 63100 Clermont-Ferrand Ville Clermont-Ferrand lieuville Médiathèque Jack-Ralite Clermont-Ferrand