Ma Danse de la Pluie Conférence Gesticulée Thaïs Boudot Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence, jeudi 11 avril 2024.

L’eau c’est la vie ! Chacun lit cette phrase avec ses filtres, ses émotions, car oui, l’eau est émotion. Rivière déborde, gronde, fait trembler le sol sous nos pieds et c’est la peur qui nous tiraille les entrailles.

Rivière est silencieuse et instantanément nos lèvres s’assèchent, nos têtes s’inquiètent. Rivière glougloute et c’est notre esprit qui se détend joyeusement.



J’ai marché au fil de l’eau et pour un petit moment je vous emmène avec moi. Rivière vous parlera de sa bonne santé, de ses petites bêtes, ses faiblesses et ses blessures et aussi des bonnes idées qui lui sont favorables. Rivière est indéfectiblement liée aux cycles de l’eau le grand et le petit et les encore plus petits. Quels sont ils ? Comment les hommes sont arrivés à les modifier ? Quelles solutions existent ?



A travers ce récit au fil du paysage et au fil de l’eau, je tente de réconcilier ce clivage bien entretenu par les discours politiques entre écologie et progrès.



Thaïs nous dit un mot sur elle…



Les rivières de mon enfance se trouvent en Provence, autant dire qu’aujourd’hui, même en hiver, elles sont parfois sèches, de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps. Hydrobiologiste d’abord, puis chargée de missions milieux aquatiques durant cinq ans, face à la désillusion de mon rêve de participer à la protection des rivières, je me suis formée à l’animation en agroécologie au sein de Terre et Humanisme. Mon périple m’a amenée au Liban, à marcher au milieu de paysages parfois féériques entourée de papillons, parfois dans des désolations mornes et peu fertiles. La conférence gesticulée s’est mise sur ma route et elle est aujourd’hui mon moyen de vous apporter un autre regard sur nos paysages et faire entendre la voix de Rivières. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 19:30:00

fin : 2024-04-11 21:30:00

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cafeassociatifaixois@gmail.com

