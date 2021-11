Ma cuisine intérieure Casino Théâtre, 17 mai 2022, Genève.

Ma cuisine intérieure

du mardi 17 mai 2022 au jeudi 19 mai 2022 à Casino Théâtre

Brigitte Rosset nous livre une nouvelle expérience de vie avec humour et virtuosité : sa semaine de jeûne dans les Alpes de Haute Provence. La comédienne s’est nourrie de cette aventure intense, épique et pleine de rencontres surprenantes et nous la raconte. On y retrouve un savoureux mélange de portraits : les participants hauts en couleurs du stage « jeûne et vitalité » auxquelles se mêlent les personnages de ses précédents solos, qui font le forcing pour intégrer le spectacle. Cette narration parallèle donne l’occasion à Brigitte Rosset de questionner, sous le regard des spectateurs, le processus de création et de nous livrer en direct ses secrets de fabrication. « Jeûner et nourrir son esprit » où comment poursuivre la découverte de ses multiples facettes, de ce qui la construit et de ce qui la fait vibrer, voilà la nouvelle proposition de Brigitte Rosset.

Plein tarif CHF 47.-, Tarif réduit (AVS, < 12ans) CHF 35.-
Casino Théâtre Rue de Carouge 42, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-17T20:00:00 2022-05-17T21:30:00;2022-05-18T20:00:00 2022-05-18T21:30:00;2022-05-19T20:00:00 2022-05-19T21:30:00