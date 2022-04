MA COUSINE EST UN CHIC TYPE, 28 avril 2022, .

MA COUSINE EST UN CHIC TYPE

2022-04-28 – 2022-04-28

A quelques mois d’une campagne politique presque gagnée, Paula débarque sans prévenir… ou presque ! En moins de deux, elle réveille la libido de ces messieurs, excite les nerfs de ces dames, et surtout, s’apprête à révéler un lourd secret !! Monsieur le Maire et son acolyte de toujours vont tout tenter pour sauver les élections. Seul bémol : ce duo est expert dans l’art de déclencher des catastrophes… Folies, coups bas et grands fous rires !

Cette comédie de boulevard à 6 personnages écrite par Gérard Pinter est une vrai chef-d’oeuvre ! Plus gros succès du Festival d’Avignon 3 années de suite et complet chaque soir à Paris… Courez-y !!

Durée : 1h30

