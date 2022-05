Ma cour, mon jardin Parc du Lavoir Semblançay Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Semblançay

Ma cour, mon jardin Parc du Lavoir, 3 juin 2022, Semblançay. Ma cour, mon jardin

Parc du Lavoir, le vendredi 3 juin à 08:30

Une journée durant, les élèves de l’école primaire de Semblançay sont invités à réfléchir à la rénovation de ce lieu qu’ils connaissent mieux que quiconque : leur cour d’école ! Usagers experts, ils pourront laisser libre court à leur imagination, leurs envies pour la conception de ce lieu central à leur vie, après avoir découvert, grâce aux différents intervenants, des équipements communaux (conception, entretien…) et ainsi avoir été sensibilisés aux enjeux d’adaptation au changement climatique, à la gestion de l’eau…

Sur inscription

S’inspirer des aménagements de la commune, et tout particulièrement du Jardin du Lavoir, pour imaginer la cour d’école de demain à l’ère du changement climatique. Parc du Lavoir 37360 Semblançay Semblançay Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T08:30:00 2022-06-03T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Semblançay Autres Lieu Parc du Lavoir Adresse 37360 Semblançay Ville Semblançay lieuville Parc du Lavoir Semblançay Departement Indre-et-Loire

Parc du Lavoir Semblançay Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/semblancay/

Ma cour, mon jardin Parc du Lavoir 2022-06-03 was last modified: by Ma cour, mon jardin Parc du Lavoir Parc du Lavoir 3 juin 2022 Parc du Lavoir Semblançay Semblançay

Semblançay Indre-et-Loire