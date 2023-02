MA COULEUR PREFEREE THEATRE DE L’IDEAL, 16 mai 2023, TOURCOING.

Un spectacle à la date du 2023-05-17 (2023-05-16 au ) 18:00. Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

THEATRE DU NORD (1302/1303/1304/1104) PRESENTE CE SPECTACLE Ma Couleur préférée Texte Ronan ChéneauMise en scène David BobéeDu mardi 16 au mercredi 17 mai (Scolaires 15 et 16 – Tout public 16 et 17), Théâtre du Nord, L’Idéal, Tourcoing« C’est quoi ta couleur préférée ? » Voilà une question qui se pose encore avec le plus grand intérêt dans les cours de récréation de maternelles et de primaires. Pourquoi le bleu serait-il plus beau que le vert ? Pourquoi le rose serait-il de mauvais goût ? Avec Ronan Chéneau, David Bobée prend le prétexte de la couleur pour rappeler aux enfants que nos perceptions ne sont jamais anodines et qu’il n’est jamais trop tôt pour s’interroger sur les apparences ou débattre de ce qui est beau et de ce qui ne le serait pas. Réservation PMR : 03 20 14 24 24

THEATRE DE L’IDEAL TOURCOING 19 RUE DES CHAMPS Nord

Réservation PMR : 03 20 14 24 24.

