Ma couleur préférée Théâtre Paris – Villette, 23 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 23 octobre au 7 novembre 2021 :

mardi, jeudi, vendredi de 14h30 à 15h30

et dimanche de 15h30 à 16h30

et samedi de 17h à 20h

payant

Un spectacle grand format à travers les siècles et les œuvres, pour en voir de toutes les couleurs !

« Et toi, c’est quoi ta couleur préférée ? » À partir de cette simple question, trois amis nous emmènent dans un voyage à travers l’Histoire, à la recherche de la-plus-belle-couleur-au-monde-et-de-tous-les-temps. Les opinions se troublent, se confrontent et s’affinent, les couleurs défilent dans leur diversité infinie : nature, œuvres, hommes. Et si la beauté des couleurs, c’était ne jamais être d’accord ? Et si la beauté des couleurs, c’était celles et ceux qui les regardent ?

mise en scène David Bobée • texte Ronan Chéneau

Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (232m) 5 : Ourcq (657m)



Contact : Théâtre Paris-Villette 0140037223 resa@theatre-paris-villette.fr https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/ma-couleur-preferee/ https://www.facebook.com/parisvillette https://twitter.com/ParisVillette0140037223 resa@theatre-paris-villette.fr

Date complète :

