Bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux, Gironde Ma conso, ma santé avec Le CREAQ Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Ma conso, ma santé avec Le CREAQ Maison écocitoyenne, 15 septembre 2021, Bordeaux. Ma conso, ma santé avec Le CREAQ

Maison écocitoyenne, le mercredi 15 septembre à 15:00

**Heureusement, des solutions existent et elles sont à portée de main !** **Avec l’aide du CREAQ traquez les polluants et remplacez-les par des alternatives saines et écologiques !** **Public adulte, sur inscription** **Le pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée**

Gratuit, sur inscription

La liste des composants toxiques présents dans notre quotidien semble s’allonger de jour en jour. Difficile de s’y retrouver et de faire le bon choix, sans céder à la panique. . Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T15:00:00 2021-09-15T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Maison écocitoyenne Adresse Quai Richelieu, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Maison écocitoyenne Bordeaux