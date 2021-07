Ma confiance Théâtre de Jouy, 25 août 2021-25 août 2021, Jouy-le-Moutier.

Ma confiance

Théâtre de Jouy, le mercredi 25 août à 10:00

**FRIEDA** C’est au terme d’une longue quête personnelle que Frieda décide d’assumer pleinement sa vie d’artiste. Sa musique est une soul prenante où elle souffle le froid et le chaud entre nappes mélancoliques, beats ensoleillés et lignes de basses rebondissantes. Sur scène, Frieda est une artiste entière, volubile et pétillante qui propose un show puissant. En décembre 2020, Frieda a été accompagnée par le Théâtre de Jouy et la ville de Villiers-le-Bel pour une résidence mutualisée, grâce à laquelle elle a pu travailler le son, la lumière et la scénographie de son show. **L’ATELIER** Venez cultiver la joie et la confiance en soi avec un atelier chant / chorale. Rendez-vous avec Frieda pour apprendre à porter sa voix, réveiller la bonne humeur, libérer ses émotions ou simplement passer un bon moment. **INFOS PRATIQUES** **Dès 18 ans** Date : mercredi 25 août à 10h Lieu : Patio du Théâtre de Jouy, 95280 Jouy-le-Moutier

Dans le cadre de la crise sanitaire et en fonction des conditions météorologiques, ce programmme est susceptible d’être modifié, reporté ou annulé. Renseignez-vous avant de vous déplacer.

Rencontre et Showcase

Théâtre de Jouy 96 avenue des Bruzacques 95280 Jouy-le-Moutier Jouy-le-Moutier Jouy La Fontaine Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-25T10:00:00 2021-08-25T12:00:00