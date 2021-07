Bédarrides Ecole Jacques Prévert et Les Marronniers Bédarrides, Vaucluse Ma coloc débloque par la Compagnie Évènement du Théâtre de la Ronde Ecole Jacques Prévert et Les Marronniers Bédarrides Catégories d’évènement: Bédarrides

Ecole Jacques Prévert et Les Marronniers, le dimanche 11 juillet à 20:30

Trois hommes atypiques vivent en colocation dans un appartement où régne le désordre… Arrive une colocataire qui veut établir, à tout prix, de saines régles de vie… Branle-bas de combat ! Qui va gagner ? Billetterie : Fantaisies de Marie et le Dressing de Jame

Place à 8 € – Gratuit pour les -12 ans / Pass à 20 € pour les 3 spectacles du Théâtre de la Ronde

Théâtre – comédie Ecole Jacques Prévert et Les Marronniers Rue des écoles, 84370 Bédarrides Bédarrides Vaucluse

2021-07-11T20:30:00 2021-07-11T22:30:00

