Ma colo nature à la ferme Village nature de l’Orée du bois Saint-Martin-en-Haut, lundi 15 avril 2024.

Ma colo nature à la ferme dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 15 – 19 avril Village nature de l’Orée du bois 300€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-15T09:00:00+02:00 – 2024-04-15T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-19T00:00:00+02:00 – 2024-04-19T17:58:00+02:00

Ce séjour s’inscrit dans le cadre du dispositif « mes colos dans le Rhône! » mis en place par le Département, en partenariat avec la FOL69, afin de valoriser des séjours de vacances de proximité, ludiques et pédagogiques.

Il se déroule dans le village nature de l’Orée du bois à St Martin-en-Haut, dans les Monts du lyonnais. Les enfants s’immergent dans un environnement d’exception en s’imprégnant de la douceur et de l’environnement préservé du village nature. Le patrimoine naturel, la richesse du territoire, le fonctionnement du centre et la vie de groupe sont autant de raisons qui permettent aux enfants d’expérimenter de manière ludique une démarche éco-citoyenne.

Le séjour est axé sur l’éducation au goût et une alimentation saine avec la découverte de produits issus d’exploitations agricoles rhodaniennes.

Au programme : visite de ferme pédagogique, escape game autour du thème alimentation /nature, atelier sur le thème des plantes, grand-jeu, veillées…

Les mots clés de ce séjour ? visiter, rencontrer, partager, cuisiner, goûter, s’amuser …

Village nature de l’Orée du bois 2985 Route du Tacot 69380 SAINT-MARTIN-EN-HAUT Saint-Martin-en-Haut 69850 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://fol69.org/ »}, {« type »: « email », « value »: « vacances@laligue69.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 77 28 05 97 »}, {« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/13grXZEQ5i8uII3caxGveUFdbiVSiIw6iOcBgmtl40Pk/edit »}]

Nature Faune et flore

CD 69