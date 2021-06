Ma colo Fun Sport – Orbey CENTRE LA CHAUME, 8 août 2021-8 août 2021, ORBEY.

Ma colo Fun Sport – Orbey

du dimanche 8 août au samedi 14 août à CENTRE LA CHAUME

En pleine nature, par groupes d’âges, tu mobiliseras tes compétences à ton rythme et t’enrichiras au contact des autres. Les activités à la carte alterneront avec séances sportives, sorties découvertes, animations, jeux et temps de vie quotidienne Tes temps forts (sous réserve des protocoles sanitaires en vigueur) – jeux et sports co sur city-stade – 1 séance d’escalade et 1 séance de VTT – épreuves façon Koh-Lantah – rando en montagne avec repas trappeur Mais aussi : animations, grands jeux et veillées Dans le prolongement de 16 mois de crise sanitaire, cette colo apprenante propose aux enfants, et particulièrement à ceux les plus en difficulté, un temps de vacances collective, dans un cadre sanitaire sécurisé, avec des activités concrètes leur permettant de mener des expériences en groupe, d’exercer leurs aptitudes, de découvrir des domaines très variés qui contribuent à remobiliser leurs apprentissages et renforcer leurs compétences, pour mieux réussir leur prochaine rentrée scolaire. Le séjour fera aussi la part belle au jeu, à des ateliers, des activités de loisirs, des sorties, du sport, des activités issues de nos savoir-faire en classe de découverte, afin de remettre les enfants et les jeunes dans des situations de découvertes, de développer leur attention, d’éveiller leur curiosité. [Consulter le document « Projet éducatif des PEP »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document « Protocole sanitaire »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 469,00 €

Des activités à la carte alterneront avec séances sportives, sorties découvertes, animations, jeux et temps de vie quotidienne

CENTRE LA CHAUME 321 LES MACHIELLES IA68 N°075A6896, 68370 ORBEY ORBEY Haut-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-08T16:00:00 2021-08-08T00:00:00;2021-08-09T00:00:00 2021-08-09T00:00:00;2021-08-10T00:00:00 2021-08-10T00:00:00;2021-08-11T00:00:00 2021-08-11T00:00:00;2021-08-12T00:00:00 2021-08-12T00:00:00;2021-08-13T00:00:00 2021-08-13T00:00:00;2021-08-14T00:00:00 2021-08-14T10:00:00