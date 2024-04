Ma colo écolo ! Lycée Kerraoul Plounez, lundi 8 juillet 2024.

Ma colo écolo ! dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 8 juillet – 9 août Lycée Kerraoul 450

Début : 2024-07-08T08:30:00+02:00 – 2024-07-08T23:30:00+02:00

Fin : 2024-08-09T00:30:00+02:00 – 2024-08-09T23:00:00+02:00

« Prenons soin de nous et de notre planète !

Tu auras l’opportunité d’explorer les merveilles de notre environnement naturel tout en t’amusant et en apprenant. Encadrés par notre équipe d’animateurs passionnés, tu découvriras la faune et la flore locales lors de randonnées en pleine nature, d’activités ludiques et éducatives, ainsi que de jeux interactifs.

Mais la magie de Ma Colo Ecolo ne s’arrête pas là ! Nous accordons également une grande importance à ton bien-être émotionnel. Grâce à des ateliers d’éveil aux émotions, tu apprendras à les exprimer et à les gérer de manière saine et positive.

Ne manque pas l’opportunité de vivre une expérience extraordinaire qui te permettra de devenir protecteur de la nature tout en cultivant ton épanouissement émotionnel.

Lycée Kerraoul Avenue Gabriel Le Bras 22500 Paimpol Plounez 22500 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://aroeven-bretagne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.99.63.15.77 »}, {« type »: « email », « value »: « aroeven@ac-rennes.fr »}]

nature aventure