Ma colo au zoo de la Boissière du Doré ferme de la Péquinière La Boissière-du-Doré, dimanche 14 juillet 2024.

Ma colo au zoo de la Boissière du Doré dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 14 – 20 juillet ferme de la Péquinière 390€ sur Place et 420€ au départ de Nantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-14T15:30:00+02:00 – 2024-07-14T23:00:00+02:00

Fin : 2024-07-20T09:00:00+02:00 – 2024-07-20T12:30:00+02:00

Une semaine de vacances pour que nous rencontrions les animaux sauvages du parc zoologique de la Boissière du Doré, mais aussi les animaux domestiques de la ferme de la Péquinière. Tu seras au milieu de la nature avec plusieurs visites du zoo, la découverte de différents oiseaux, des rencontres exotiques avec les reptiles et des jeux d’enquête dans le parc pour apprendre à protéger les animaux en voie de disparition. A la mi-séjour, tu iras à la rencontre des animaux de la ferme, apprendras à fabriquer du beurre et participeras à la traite des vaches. Tu deviendras un apprentis soigneurs avec la préparation des gamelles pour les primates, le nourrissage des Loriquets ou pélicans, des girafes ou des ours. Tu seras aussi, le temps d’un après-midi les fournisseurs principal de denrées des animaux de la plaine africaine.

Venir à la Boissière du Doré, c’est aussi s’amuser avec ses copains et copines tout en apprenant à respecter la nature qui t’entoure. Grâce à la ferme de la Péquinière qui pratique l’agriculture raisonnée, tu apprendras à être attentif à l’environnement et au bien-être des animaux.

ferme de la Péquinière La Boissière du doré La Boissière-du-Doré 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « aroeven.nantes@aroeven.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240342002 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.aroeven-paysdelaloire.fr/ma-colo-au-zoo-de-la-boissiere-du-dore-7-11-ans/ »}] [{« link »: « https://www.zoo-boissiere.com/ »}, {« link »: « https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire/loire-atlantique/la-boissiere-du-dore/ferme/ferme-de-la-pequiniere/59626 »}]

zoo animaux

Aroéven Pays de la Loire