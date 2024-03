Ma colo au zoo de Branféré Camping de la Blanche Hermine Muzillac, lundi 8 juillet 2024.

Ma colo au zoo de Branféré dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 8 – 12 juillet Camping de la Blanche Hermine 420€ au départ de Nantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-08T15:30:00+02:00 – 2024-07-08T23:00:00+02:00

Fin : 2024-07-12T09:00:00+02:00 – 2024-07-12T12:30:00+02:00

Cette semaine sera l’occasion de faire des rencontres avec plus de 1000 animaux du parc animalier et botanique de Branféré reproduisant un environnement proche des conditions de vie des animaux. Grâce aux 4 demi-journées prévues dans le parc, les animateurs et animatrices de l’école de la nature, nous présenteront la manière dont les animaux utilisent leurs sens pour communiquer entre eux et les raisons pour lesquelles certaines espèces sont menacées. Un soir, nous aurons l’occasion d’aller observer à la lampe torche, les activités des animaux qui ne sortent que la nuit. Aussi, nous verrons les animaux de la savane, contemplerons le spectacle d’oiseaux, l’univers marin, et observerons une grande diversité de singes et de primates. Nous terminerons les journées dans le parcabout®, véritable filet de 3000 m2 suspendu aux arbres.

Venir à Branféré, c’est aussi s’amuser avec ses copains et copines tout en apprenant à respecter la nature qui nous entoure et le bien-être des animaux.

Camping de la Blanche Hermine Muzillac Muzillac 56190 Morbihan Bretagne

Aroéven Pays de la Loire