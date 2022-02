Ma Classe Nature à Guerlédan Base départementale de plein air de Guerlédan, 17 juillet 2022, Guerlédan.

Ma Classe Nature à Guerlédan

du dimanche 17 juillet au samedi 23 juillet à Base départementale de plein air de Guerlédan

Viens passer tes vacances, au plus proche de la nature, à travers cette colonie de Vacances Apprenantes. ——————————————————————————————————– A travers cette colonie de vacances apprenantes, nous te proposons la découverte de la faune et de la flore. Ce séjour va te permettre l’apprécier toute la richesse du Bois de Cornec, situé à proximité immédiate du Lac de Guerlédan. Avec tes amis, tu créeras un land art géant grâce à l’ensemble des fleurs, feuilles, branche, fruits…que tu croiseras sur ton chemin lors de longues balades. Au cours de ta colonie de vacances apprenantes, une intervenant spécialisée dans l’environnement et la nature, te construiras un super rallye photos te permettant une immersion totale en pleine nature, tu partiras avec tes copains à la découverte de la faune et la flore, sauras tu résoudre toutes les énigmes ? Lors de l’atelier survie en pleine nature, tu apprendras à jouer au «survivor» : allumer un feu, comment se nourrir, comment se réchauffer, se protéger… Tu pourras apprendre à vivre en autonomie en forêt. Cette colonie réveillera ton âme d’aventurier et d’amoureux de la nature ! Des sorties quotidiennes à la plage du Lac te permettront de profiter au maximum de l’été. En dehors des temps d’activités, l’équipe d’animation te proposera également : jeux de plein air, balades autour du lac sur des chemins balisés, la réalisation d’un herbier ou d’un mémory de la flore et des jeux traditionnels. **Cette colonie de vacances apprenante ne nécessite aucun déplacement motorisé pour se rendre sur les différents lieux d’activité afin d’être en plein adéquation avec le respect de la nature !**

479 €

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Base départementale de plein air de Guerlédan 106 Rue du Lac 22530 Mûr-de-Bretagne Guerlédan Mûr-de-Bretagne Côtes-d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

