Ma Classe à la Colo – St Cyr S/ Mer Centre de Vacances Notre Dame, 3 juillet 2022, Saint-Cyr-sur-Mer.

Ma Classe à la Colo – St Cyr S/ Mer

du dimanche 3 juillet au samedi 9 juillet à Centre de Vacances Notre Dame

Rejoints les calanques et le chant des cigales pour un séjour 100 % révisions scolaires et détente méditerranéenne ! ——————————————————————————————————————– Nous t’avons préparé un séjour comprenant des activités sportives et des révisions scolaires. Tu découvriras le plaisir d’apprendre et de réapprendre lors des cours dispensés le matin, de 9 h 30 à 12 h 00, par des enseignants certifiés de l’Éducation Nationale, les Mathématiques, l’Anglais et le Français, sous formes ludiques ; les professeurs t’ont préparé un programme divertissant. À partir de mises en situation réelles tu exploiteras les notions abordées en cours d’année scolaire ; ce sera l’occasion de renforcer tes connaissances ! Les après-midis seront organisées autour des activités physiques et sportives et de loisirs : grands jeux, baignades à la piscine, jeux de pistes, golf et tennis Nous te proposons une sortie inoubliable en mer au large du Cap Sicié pour aller observer les dauphins, baleine et autres cétacés ; cette excursion insolite d’une journée en mer restera marquée à jamais dans tes plus beaux souvenirs de vacances. Nous profiterons également du cadre idyllique de St Cyr sur Mer pour les baignades. Enfin, nous te proposons en plus des jeux, veillées et concours de pétanque ! **Ce programme te séduira à coup sûr et nul doute que tu voudras prolonger tes vacances éducatives à St Cyr Sur Mer !**

559 €

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Centre de Vacances Notre Dame 491 Avenue de l’Abbé Dol 83270 Saint-Cyr-sur-Mer Saint-Cyr-sur-Mer Var



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-03T08:00:00 2022-07-03T23:59:00;2022-07-04T00:00:00 2022-07-04T23:59:00;2022-07-05T00:00:00 2022-07-05T23:59:00;2022-07-06T00:00:00 2022-07-06T23:59:00;2022-07-07T00:00:00 2022-07-07T23:59:00;2022-07-08T00:00:00 2022-07-08T23:59:00;2022-07-09T00:00:00 2022-07-09T20:58:00