Ma Classe à la Colo – Île-Tudy Centre Nautique Ile-Tudy, 24 juillet 2022, Île-Tudy.

du dimanche 24 juillet au samedi 30 juillet à Centre Nautique Ile-Tudy

Envie de changer d’air à l’Océan et d’entretenir tes connaissances acquises au cours de l’année ? ————————————————————————————————- ### La Bretagne, ça te Gagne ! Nous t’avons préparé un séjour comprenant des activités sportives et des révisions scolaires. Tu découvriras le plaisir d’apprendre et de réapprendre lors des cours dispensés le matin, de 9 h 00 à 12 h 00, par des enseignants certifiés de l’Éducation Nationale, les Mathématiques, le Français et l’Histoire-Géographie, sous formes ludiques. À partir de 3 à 4 séances de 45 minutes le matin, tu exploiteras les notions abordées en cours d’année scolaire. Les après-midis seront organisées autour des activités sportives et de loisirs en bord de mer : grands jeux, baignades à la mer, jeux de pistes, mini golf. Nous profiterons de la plage du centre de vacances pour faire des jeux d’extérieur. La plage sera aussi le lieu parfait pour découvrir plein de jeux collectifs et faire de la pêche à pied pour y ramasser coquillages et crustacés, avant de confectionner un aquarium ! A marée haute, nous te proposons une séance de pêche à la balance. Au cours du séjour, une chasse au trésor passionnante te sera également proposée, avec des énigmes et des défis à résoudre… Le temps des veillées, place aux jeux collectifs, soirées dansantes, jeux d’intérieur et pourquoi pas une balade nocturne pour observer les étoiles ! Enfin, le temps d’une soirée, tes animateurs te feront déguster les véritables crêpes bretonnes, repas authentique de la région ! Un séjour où tous les bienfaits de la mer seront exploités dans ce séjour qui lie vacances et révisions scolaires !

479 €

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Centre Nautique Ile-Tudy 1 Rue des Mousses 29980 Île-Tudy Île-Tudy Finistère



