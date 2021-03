Ma cité va briller, 20 mars 2021-20 mars 2021, Obernai.

Avec le centre socio-culturel Arthur Rimbaud, débarrasser ta commune ou ton quartier de tous les détritus pour l’embellir : c’est le défi du clean challenge ! Alors n’attends plus ! Enfile tes gants et viens soutenir cette action en faveur de la protection de l’environnement !

Le 20 mars de 14h à 17h ce sera à Obernai – Innenheim – Meistratzheim.

Le samedi 27 mars de 8h30 à 12h, à Krautergersheim et Bernardswiller.

+33 3 88 95 01 24

