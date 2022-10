Ma Champagne au Patrimoine Mondial, l’Expo Hautvillers Hautvillers Catégories d’évènement: Hautvillers

Marne Hautvillers Exposition temporaire du 10 novembre au 21 novembre à la salle des Fêtes d’Hautvillers.

‘Ma Champagne au Patrimoine Mondial, l’Expo’ est une exposition immersive qui vous permettra de découvrir et comprendre l’inscription des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Vernissage le jeudi 10 novembre à 17 heures.

Conférence sur l’inscription de la Champagne au Patrimoine mondial de l’Unesco, le samedi 19 novembre à 17 heures. +33 3 26 59 53 51 Hautvillers

