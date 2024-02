MA CANDIDATURE avec EDOUARD BAER THEATRE ANTOINE Paris, lundi 12 février 2024.

MA CANDIDATUREAvec EDOUARD BAERÇa y est ! Edouard Baer a entendu, il a compris, il ne se dérobera pas. Il fait don de sa personne à la France…il a déjà choisi sa tenue.Anticipant ce désir qu’il sent monter dans le pays, Edouard Baer entame une série de meetings spectacles pour nous annoncer qu’il est enfin disponible pour les plus hautes fonctions.Modestement, calmement, méthodiquement, il vient à votre rencontre ville par ville.Un spectacle comme une main tendue, une conversation sous forme de monologue : plus qu’un programme, une envie animale de ré-enthousiasmer le monde. Après les mots menteurs , les mots manipulateurs, les mots qui blessent, voici le temps des mots qui soignent ! ( oui , oui !)Un spectacle sur la force de la parole, sur la peur de la prendre, sur la légitimité de tout et sur cette fameuse sensation d’imposture qui nous ronge (…et sûrement aussi sur beaucoup d’autres sujets qu’il reste à déterminer…donnez-nous deux secondes…).Quelques dates exceptionnelles à Paris avant une tournée à travers la France qui s’annonce déjà triomphale et modeste , à l’image d’Edouard lui-même.

Tarif : 20.00 – 54.80 euros.

Début : 2024-02-12 à 20:30

THEATRE ANTOINE 14 Boulevard de Strasbourg 75010 Paris 75