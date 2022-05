Ma cabane au fond du jardin Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

le mercredi 15 juin à Médiathèque centre-ville

Une découverte de l’éco habitat et de la transition énergétique, à hauteur de tous les publics, au moyen d’une maisonnette à aménager et de jouets techniques. Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension.

Inscriptions à la maison de la nature et de l’arbre / GPSO au 0800 10 10 21

Ateliers créatifs pour les enfants à partir de 7 ans. Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

